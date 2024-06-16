祖記大諗頭　4000萬鎊打包辛祖格連活特

曼聯正在為兩位「壞孩子」查頓辛祖、格連活特搵買家，但仍然未有着落，根據意大利傳媒爆料，意甲勁旅祖雲達斯計劃一次過簽入呢2位翼鋒，當中以4,000萬鎊(約3.95億港元)收購格連活特，同時借用查頓辛祖。

祖雲達斯一直有意簽入格連活特，早前傳出呢位22歲英格蘭新星口頭上答應加盟祖記，但由於佢嘅女友喺西班牙生活得非常開心，唔想離隊當地，加上格連活特被外借去基達菲期間，射入10球及6次助攻，已適應西甲比賽，令佢可能選擇加盟其他西甲球隊。

據悉華倫西亞開出2,500萬鎊(約2.47億港元)買格連活特，遠比祖雲達斯出價低，曼聯未必接受，祖記仍然係最大潛在買家，依家就睇格連活特同女友願唔願意去意大利生活。

與此同時，祖雲達斯想借用查頓辛祖，呢位24歲翼鋒今年1月被外借去多蒙特，上陣21場入3球及3次助攻，協助球隊獲得歐聯亞軍。由於多蒙特財政欠佳，未必續借查頓辛祖，加上佢同曼聯領隊坦哈格不和，唔想重返紅魔鬼，將佢外借去祖記，都係一個唔錯選擇。