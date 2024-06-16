大賽經驗差天共地　丹麥勇銳明恰斯洛文尼亞

歐國盃C組首輪賽事，斯洛文尼亞硬撼丹麥。斯洛文尼亞雖然近況唔錯，但大賽經驗嚴重不足，撞正又弗又經驗豐富嘅丹麥，凶多吉少，客勝有計。（Now 618周一凌晨零時直播）

斯洛文尼亞與丹麥繼喺歐國外同組後，再喺歐國盃狹路相逢，斯洛文尼亞喺歐國外10戰錄7勝1和2負，獲次名出線，論近況，斯軍之前12場錄8勝3和僅1敗，狀態絕對唔失禮，連同鋼門奧比歷助陣同班捷文施斯高等新星冒起，不容忽視。不過，打大賽好講經驗，斯洛文尼亞上次出戰大賽決賽周，已經係2010年嘅南非世盃，若單計歐國盃決賽周，上次參賽要數到2000年，足足24年前嘅事，依家班波完全缺乏經驗。

相反，丹麥經驗贏斯洛文尼亞幾條街，連同今屆在內，近11屆歐國盃9度進身決賽周，除咗1992年以臨時替補身份締造童話式奪冠外，上屆亦殺入4強，上屆首仗對芬蘭時，一度因心臟病發瀕臨死亡邊緣嘅基斯甸艾歷臣，已經康復今屆繼續領軍，佢哋近3場全勝，防中賀積查治更場場有士哥，令人喜出望外。而且丹麥專剋斯洛文尼亞，近6次碰頭獲得5勝1和，包括喺歐國外錄1勝1和，令佢哋壓過同分嘅斯軍取得首名出線，擺明格食格，今仗有力旗開得勝。

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