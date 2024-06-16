女子足總盃　宋麗雯建功！車路士贏傑志稱后

斧山道運動場周日（16日）上演「賽馬會女子足球聯賽」足總盃決賽，連續兩屆由車路士足球學校（香港）惡鬥傑志。今場為香港第1場採用VAR協助執法的女足賽事，最終「車女」憑宋麗雯一箭定江山，以1比0力克傑志奪冠。

上季戰至互射12碼才落敗的「車女」，派出吳婉琪 把關，馬澤純扼守後防，梁匡蕎負責派牌，為宋麗雯創造突擊機會；至於力爭衞冕的「藍鳥」，有曾浩恩負責側擊，支援張煒琪攻堅。

兩隊上半場踢得比較謹慎，但傑志不時利用前場壓逼，搶去「車女」皮球，在對方後防造成險象，43分鐘，張煒琪左路推大位勁射高出，半場踢成0比0。傑志55分鐘有機會先開紀錄，黃嘉詩近門起腳，省中胡彩瑤後再被吳婉琪接實，4分鐘後，輪到「車女」攻勢，宋麗雯在混戰中攻門，未能攻破梁蔚雅十指關。

63分鐘，「車女」終於先開紀錄，曾麗薇左路避過對手攔截後傳中，宋麗雯門前射成1比0。「車女」到72分鐘換入王淑芬，嘗試控制戰局，結果「車女」成功頂住傑志強攻，順利贏1比0奪得冠軍。

宋麗雯上屆在互射12碼射失極刑，間接令球隊痛失錦標，結果今年成為贏波功臣，她形容感覺非常特別：「上年喺『足總盃』同聯賽都輸畀傑志，令大家好有鬥心要爭番啖氣，而且我哋平時踢開仿草，所以今日嚟到斧山道踢得有啲吃力，喺咁嘅情況下攞到冠軍更加開心。」談到今場有VAR協助執法，宋麗雯相信此措施有助減少誤判，提升球賽公平性。