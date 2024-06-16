炒唔起塞爾維亞　英格蘭架「細」登場

歐國盃C組矚目之戰，英格蘭登場，火併東歐勁旅塞爾維亞。「三獅兵團」被捧成奪標頂頭大熱門，分組賽首場出擊，將以3分為目標，佢哋大賽經驗豐富，喺分組賽贏波往往點到即止。塞爾維亞面對小組實力最強嘅英軍，亦會加強防守，2.5球入球細屬不二之選。(Now 618周一凌晨3時直播)

英格蘭上屆喺決賽飲恨得亞軍，卡塔爾世盃8強止步，今屆捲土重來，球隊上下將以冠軍為目標；「三獅兵團」近年人才輩出，特別是中前場，隨着祖迪比寧咸、菲爾科頓、布卡約沙卡等新星冒起，配合隊長王牌射手哈利卡尼，有足夠爭勝本錢，問題係球隊未在最佳狀態，上場熱身賽竟不敵冰島，近5場國際賽僅得1勝。同時，英格蘭喺大賽嘅分組賽習慣「收夠籌」就算，因此近7場歐國盃分組賽6次開2球或以下，估計今場就算贏都可能只係「煲魚生粥」僅勝。

況且，英軍後防不無隱憂，哈利馬古尼因傷落選，勞基梳爾亦有傷在身，修夫基今場或起用水晶宮中堅馬克古希，左閘改用捷比亞，防守起嚟更加要步步為營，否則一個唔小心先失波咁就頭痕。

史杜高域領軍嘅塞爾維亞擅長控傳，近期熱身賽錄得1勝1負，近況一般，最近一次對歐洲一線球隊係去年底熱身賽對比利時，結果輸0比1，今場面對英格蘭勢必受壓，將會縮後防線，再靠幾位射手如阿歷山大米祖域、杜辛華荷域等製造突擊機會，期望「偷雞」搶分，預計會係一場攻防戰，入波唔多。

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