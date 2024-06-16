巴西直落3局挫土耳其　全勝進軍VNL決賽周

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL香港站）周日（16日）煞科，榜首巴西以直落3局力挫土耳其，今站4戰全勝，取代土耳其升上世界第一，更以聯賽12連勝姿態進軍下周於泰國曼谷舉行的決賽周。

土耳其前一晚與中國激戰5局至晚上10時40分，休息不足14小時又迎來另一場硬仗對全勝的榜首球隊巴西。首局土耳其已被巴西瞬速攻破防線，上場對中國轟31分的華加絲此局只得5分，更有不少失誤，巴西則有羅莎瑪莉亞和安娜姬絲天娜各得5分，巴西首局以25：14先拔頭籌。

第2局巴西再有奧運兩金功臣泰爾莎挺身而出轟5分，包括兩次獻攔網得分，以25：14再下一城。第3局土耳其作出3個變動，但戰況未有太大改善，華加絲、卡拉古扣殺成功率不高，最終巴西以25：19拿下勝利。今場巴西多點開花，主攻手羅莎瑪莉亞奪全場最高14分，副攻手卡露爾進帳11分，安娜姬絲天娜9分，泰爾莎和隊長嘉比各得8分。土耳其僅一人得分達雙位數，華加絲收穫全隊最高13分。

巴西今周在香港站4連勝，聯賽更是無逢敵手取得12連勝，成功取代土耳其升上世界第一，後者今場落敗後則跌至第3位。巴西主教練古馬利斯直言，「土耳其今場不是正常發揮，前一晚大戰5局，鬥足兩小時對於球員來說絕對不容易。」今次是巴西女排首度出戰香港站賽事，古馬利斯大讚：「我執教巴西隊20年，之前也申請過很多次想要來香港站，今次終於第一次來香港。這趟旅程很開心，香港各方面都很好，酒店、飲食、人們都很友善，球迷很愛我們，好期待下次再有機會來這個地方。」

東京奧運銀牌功臣、巴西隊長嘉比強調不會過份沉醉在「世一」的喜悅：「連贏12場、甚至世界第一，對我們來說毫不重要。來到決賽周我們要更加努力，不能抱著我們最強、沒人能贏我們的心態，反而要更加小心，現在所有隊都會以打倒我們為目標，我們一定要更加專注準備，提升至最佳狀態！」

曾外流日本聯賽的羅莎瑪莉亞喜見自己為球隊作出貢獻，期待決賽周與隊友再創佳績：「好開心見到球隊一直進步，香港站每場勝利都很重要，有利球隊建立信心。雖然今次是我第一次來香港，但有種熟悉的感覺，大家都非常熱情！」