林嘉緯率至尊足球會 奪執教生涯首個聯賽冠軍

丙組聯賽補賽周日（16日）假跑馬地遊樂場1號場上演，由剛季後退役、新季將加入標準流浪教練團的林嘉緯，擔任主教練的至尊足球會以3比0擊敗福建，這亦是「嘉緯」教練生涯第1個聯賽冠軍。

至尊今場只須取得1分，就能奪得聯賽冠軍，結果至尊在將士用命下，上半場已經領先2比0，到末段再入1球，贏3比0完場，以兩分之差力壓荃灣，順利奪冠，

林嘉緯本季首度執教至尊，就帶領球隊成為聯賽冠軍，他感嘆本季一路走來殊不容易：「開季前我諗住帶球隊升班，但季初成績一般，令自己有啲壓力，好多謝球員咁信任我，跟足部署去踢，令到球隊由季中開始打出1段不敗走勢，攞埋冠軍，不過我覺得自己仲有好多地方要改善。」

「嘉緯」球員時期贏得不少獎項，但以主教練身份捧盃則是首次，他笑道自己執起教鞭後，應對比賽的態度較退役前更緊張：「以前做球員準備踢決賽嗰陣，其實唔太緊張，但教波只可以喺場邊觀戰，比踢波嗰陣緊張100倍！」

談到第1次以主教練完成球季的得着，「嘉緯」稱這份工作候他學會與球員溝通：「帶住班成人去踢，同教小朋友係兩個世界嚟，相信今季嘅經驗，對我下季做標準流浪教練團有好大幫助。」「嘉緯」續道來季會嘗試兼顧流浪教練團，以及至尊的執教工作，有信心能取得平衡。