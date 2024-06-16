4大新世代英軍WAG　領銜鬥塞爾維亞

英格蘭WAG向來都係大賽場外焦點，隨住英軍有唔少新一代球員崛起，WAG亦改朝換代。新世代WAG唔同以往，唔係淨係黐住球員老公做大食懶，好多都有自己事業，仲要收入唔錯，嚟緊英軍首戰鬥塞爾維亞，大家又睇吓看台上見唔見到佢哋嘅影子。

Iris Law

阿歷山大阿諾特嘅對象，係著名影星祖迪羅嘅囡囡Iris Law。二人今年喺一個時裝展認識，之後迅速撻着，畀狗仔隊影到喺倫敦拍拖。Iris Law現時係演員、模特兒，雖然係美國出世，但已返回英國發展事業。

Laura Celia Valk

祖迪比寧咸舊年同模特兒Asantewa Chitty分手後，搭上25歲荷蘭網紅Laura Celia Valk，二人譜出姐弟戀。Laura身材驕人，係多間著名內衣公司嘅御用Mode。

Aine May Kennedy

干拿加歷查女友Aine May Kennedy，本身係一個舞蹈員及Model，所以個骨格屬於健美型，Aine仲有自己嘅Model公司，生意唔錯，可以唔使加歷查養都得。

Ellie Alderson

奧尼屈堅斯同女友Ellie Alderson，Ellie內外兼備，擁有室外設計文憑。Ellie有個孖生姐妹Sofie，兩個都係咁靚女，Ellie成日將二人合照放上社交網，令人傻傻分不清。