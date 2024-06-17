艾歷臣入波感動全球　丹麥和斯洛文尼亞

周一凌晨(17日)歐國盃C組賽事，斯洛文尼亞對丹麥。3年前在同一賽事心臟驟停倒下嘅基斯甸艾歷臣入波，協助丹麥領先，斯洛文尼亞在下半場追和，結果踢成1比1握手言和，各得1分。

丹麥強陣出擊，攻擊線起用曼聯雙星海倫及基斯甸艾歷臣，後防有安達斯基斯坦臣及隊長兼門將卡斯柏舒米高；斯洛文尼亞闊別24年再戰歐國盃，由前鋒新星班捷文施斯高領軍。

丹麥過去6次對斯洛文尼亞5勝1和，而且大賽經驗贏晒，搓傳踢法成熟多變，甫接戰順利控制戰局，並先開紀錄，莊拿斯雲特後腳妙傳，基斯甸艾歷臣心口一控，再貪盡右腳腳尖篤入死角，17分鐘丹麥領先1比0。

基斯甸艾歷臣於2021年6月歐國盃首戰對芬蘭期間心臟驟停倒下，瀕臨死亡邊緣，3年後不但戰勝病魔領軍上陣，更取得入球，其經歷感動全球，而佢亦以32歲123日，成為丹麥隊史年齡最大入球球員。

半場落後0比1嘅斯洛文尼亞，慢慢適應比賽節奏後展開反攻，其中班捷文施斯高一記炮彈式射門省中柱，震動全場，77分鐘另一次攻勢，終於由艾歷真沙外圍勁射省中人改變方向入網，追成1比1平手完場。