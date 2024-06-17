比寧咸做救星 英格蘭1比0險勝塞爾維亞

祖迪比寧咸一箭定江山。(Getty Images)

奪標熱門英格蘭周一(17日)凌晨歐國盃登場，喺C組第1擊以1比0擊敗塞爾維亞。英格蘭今場雖然贏波，但表現令人相當失望，全場只係製造過3次中龍攻門，全靠祖迪比寧咸把握到機會一錘定音，為「三獅兵團」全取3分。

英格蘭甫開波就控制戰局，控球率一度高達8成，喺外圍不斷搓傳搵機會，而且13分鐘第1次攻門就有收穫，布卡約沙卡右路殺落底線傳中，祖迪比寧咸入楔飛身頭槌頂入；20歲嘅祖迪比寧咸繼上屆世盃後，再一次為英格蘭攻入決賽周第1球。

英格蘭領先後無以為繼，20分鐘阿歷山大阿諾特後場控失，阿歷山大米祖域第1時間狂抽斜出。塞爾維亞之後不斷用兩邊傳中，但未能為英格蘭造成威脅，成個上半場兩隊就只得入波嘅1次中門攻門，英格蘭帶住1球優勢返更衣室。

換邊後塞爾維亞壓上前採取主動，英格蘭負隅頑抗，59分鐘阿歷山大米祖域近門搶點被撞跌，但球證未有判罰。英格蘭76分鐘有黃金機會，查洛保雲右路傳中，哈利卡尼接應頭槌頂中楣。塞爾維亞尾段狂攻，杜辛華荷域冷箭被比克福特托出，英格蘭最後保住1比0勝果。