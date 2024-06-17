比寧咸延續10號魔力　新慶祝動作咩意思？

英格蘭喺歐國盃旗開得勝，整體表現唔係咁好情況下，一箭定江山嘅祖迪比寧咸就成為最耀眼光芒，呢位「10號仔」延續英格蘭連續7屆都有10號入波嘅魔力，更打破奧雲、C朗拿度等巨星保持嘅歐洲紀錄，就連新嘅慶祝動作都非常搶鏡，成為今場嘅男主角。

比寧咸今場成為攻守核心，全場70次傳球有95.7%成功率，當中24次係傳向進攻三區，當然仲有最重要嘅入波，賽後獲歐洲足協選為最佳球員。20歲嘅比寧咸之前已踢過20年歐國盃同22年世界盃，今場成為歐洲史上首個21歲前踢3屆國際大賽嘅球員，超越奧雲(22歲)同C朗拿度(23歲)等巨星。

呢位皇馬球星入波，亦延續英格蘭10號優良傳統，自1996年嘅舒寧咸開始，英格蘭連續7屆歐國盃都有「10號仔」入波(見表)。英格蘭領隊修夫基賽後表示：「比寧咸創造自己嘅劇本，佢嘅精彩走位完成呢個美妙組織入波。」比寧咸亦話：「我喺皇馬已經習慣後上入禁區，今場對我嚟講係好開始，最終要係球隊贏波。」

比寧咸入波後，同阿歷山大阿諾特做出一個用手遮面嘅慶祝動作，佢賽後解釋動作源自玩《狼人殺》嘅桌遊：「我哋玩《狼人殺》嗰陣，有個職員每次搵唔到線索，就會做出呢個表情，呢個係我哋全體為《狼人殺》做嘅慶祝動作。」

英格蘭10號球員歐國盃表現

2024●祖迪比寧咸●1球

2020●史達寧●3球

2016●朗尼●1球

2012●朗尼●1球

2004●奧雲●1球

2000●奧雲●1球

1996●舒寧咸●2球

*英格蘭2008年未入決賽周