美國新星華殊刷新200蝶世績　列迪姬爭入史冊

華殊在準決賽已刷新了世界紀錄，並期待她在決賽的表現。

距離巴黎奧運不足40天，游泳世界紀錄浪接浪，美國的華殊（Gretchen Walsh）周日在奧運測試賽刷新女子100米蝶泳世界紀錄，打破了瑞典名將史祖絲當保持了8年的紀錄。

多個國家地區近日不停進行測試賽，讓泳手為奧運作最後衝刺，隨着澳洲名將堤密絲幾日前改寫了女子200米自由泳世界紀錄後，美國奧運測試賽亦緊接上演，年僅21歲的華殊在女子100米蝶泳準決賽表現搶鏡，她在半程時已比世績快半秒，最終游出55秒18刷新世界紀錄，舊紀錄是史祖絲當在2016年里約奧運會上所造出的55秒48。

「這實在不太真實，我在賽前沒有想太多，我只是想自己游得更快。」華殊目前仍是維珍尼亞大學的學生，正爭取出戰生涯的首個奧運會。

至於美國超級飛魚列迪姬將會生涯第4次出戰奧運會。她在奧運測試賽上以大熱姿態贏得400米自由泳冠軍，做出3分58秒35篤定參賽資格，而她在奧運會的主要對手將是澳洲的衞冕冠軍兼世界紀錄保持者堤密絲，以及加拿大的麥恩杜殊。

目前已擁有7面奧運金牌的列迪姬，將會在全美測試賽上參加4個項目，由200米至1500米，而在巴黎奧運會上，她若多取兩面金牌（包括接力項目），將可超越名宿珍妮湯遜，成為美國泳史上贏得最多奧運金牌的泳手。