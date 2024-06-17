比利時搶韁半W有着洛

比利時喺E組首輪登場，將會火併斯洛伐克，「歐洲紅魔」喺小組一隊獨大，佢哋最近兩場熱身賽輕取黑山及盧森堡，盧卡古、李安度杜沙特及奇雲迪布尼均有「士哥」，近況出色，球隊近6場5次半場領先，對住實力差一截嘅斯洛伐克，半場領先係基本操作，半場主勝放心捧場。（Now 618周二凌晨零時直播）

比利時於卡塔爾世盃失利後重組，最重要改動係主帥由馬天尼斯變成泰迪斯高，呢位意籍教頭除咗改善球隊防守，更重視紀律，將比利時世盃出局後球員互相指摘嘅內訌陰霾化解，睇番佢哋外圍賽8戰6勝2和，入22球僅失4球，8場外圍賽有6場半場領先，踢法搶韁，並經常喺上半場已經奠定勝局。

比利時今屆仍然以奪冠為目標，分組賽出線並無難度，預計今場卡斯迪爾斯將出任1號門將，中堅維頓漢老路縱橫，前線奇雲迪布尼將支援盧卡古、李安度杜沙特同謝利美杜古全力數胡。

斯洛伐克齋守頂唔耐

另邊廂，東歐球隊斯洛伐克連續3屆出戰歐國盃，最佳成績都係得16強；加上全隊最具名氣嘅紐卡素門將杜巴夫卡，以及巴黎聖日耳門嘅中堅史堅尼亞，都係防守球員，可以預見今場只能齋靠防守，而且肯定會守唔住，料未到半場已經失陷。