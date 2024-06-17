麥巴比抖足搏殺　法國搶頭彩狂轟奧地利

今晚歐國盃D組首輪焦點戰，由奧地利硬撼法國。雖然奧地利喺「逼搶之父」蘭歷克領軍下表現突出，但論實力仲差法國幾條街，而且「高盧雞」擅於搶頭彩，為爭首名唔會放過奧地利，讓球盤讓1球亦冇有怕，照撐上盤。（Now 618周二凌晨3時直播）

奧地利自從由「逼搶之父」蘭歷克領軍後，的確有顯著進步，近7場獲6勝1和，若只計歐國外，佢哋8戰獲6勝1和1負，只係少比利時1分，獲得次名出線，絕對唔失禮。

奧地利對賽蝕章

不過歐國外打得好，又唔代表嚟到決賽周都一樣打得好，在歐國外演出惹人好感嘅蘇格蘭、匈牙利等二線球隊，於今屆首輪輸波收場，除咗反映佢哋經驗不足外，強隊嚟到決賽周就見真章，少少失誤都足以致命，睇番奧地利之前3次鬥法國只得1和2負，明顯實力上仍有一定距離。

雖然法國早前爆發流感，但主帥迪甘斯見慣風浪，上屆世盃先有賓施馬退出，首輪開波冇耐仲有盧卡斯靴南迪斯傷出，咪又係照樣首名出線兼殺入決賽，因此單單係曹亞文尼同拉比奧特因傷缺陣，對迪帥嚟講真係濕濕碎。最緊要係基利安麥巴比冇傷冇病，上場熱身賽對加拿大刻意正選收起呢位隊長，今仗必定如猛虎出柙。

高盧雞大賽首戰醒神

而且法國喺大賽演出極之穩定，近4屆大賽（世盃及歐國盃）3次入決賽，佢哋深明如果唔覺意首仗輸波，就會壓力大增影響表現，因此佢哋好重視開個靚頭，近5屆大賽（世盃及歐國盃）分組賽首輪贏晒，最終全部獲首名晉級，若單計歐國盃，近7屆分組賽首輪亦錄得5勝2和，為爭首名出線主動權，今仗必定以獅子搏兔之勢搶先機，奧地利凶多吉少。