籃總與新合作夥伴攜手　進一步推動青訓培育精英

中國香港籃球總會周一(17日)舉行「香港籃球代表隊獨家戰略合作夥伴簽約儀式」，夥拍運動品牌及健身中心，為本地籃球員提供專業資源，旨進一步推動本地青訓及加強三人籃球發展。港隊代表徐遠征、梁嘉顯、陳欣汶和黃雅婷出席向公眾展示新戰衣，並分享身為籃球員的心路歷程。

中國香港籃球男子隊總領隊莫耀強表示，為加強本地籃球運動水平，是次與兩大知名品牌合作，分別以UNDER ARMOUR的專業籃球裝備和完善的青訓系統，以及Anytime Fitness的國際健身網絡和專業教練資源，讓具潛能的年輕籃球員從小接受專業全面的系統性訓練，藉以培養更多新一代籃球精英，放眼未來代表香港出戰全運會、亞運及奧運資格賽等大型賽事。

UNDER ARMOUR亞太區董事總經理Jason Archer亦指出，將旗下的青訓系統「UA NEXT」引入香港，首兩年將集中於U18及U16，計劃舉辦UA夏季青年選拔賽，從中挑選有潛質的年輕籃球員，到中國或其他地區參與「UA NEXT」訓練，更有機會代表亞太區與美國隊伍比賽。

香港今年已經舉辦多次國際籃球賽事，特別是在三人籃球方面，中國香港籃球青年軍總領隊周致人稱，計劃未來將把三人及五人籃球分開發展，確保兩者均有完善的培訓體系及充足支援，更會以成立男子、女子及青年職業隊參加FIBA三人籃球比賽為目標，提升三人籃球的競爭力。

剛於Panasonic籃球邀請賽膺得最有價值球員的黃雅婷，她將於本月底代表香港出戰亞青賽，對於從中學打入香港代表隊面臨的困難，她坦言：「因需同時兼顧學業，籃球訓練時間相當有限，而且現時香港女子籃球沒有職業隊，所以女籃球員想在香港闖出一片天，更是難上加難。」現在香港引入外國青訓系統，作為年輕球員的她，期望透過以個人制的選拔系統，令更多球員有展示自己的機會。

首位出戰美國大學甲組聯賽（NCAA）的香港女將陳欣汶，她希望將在美國訓練及比賽的所見所學帶回香港，從而進一步推動香港女子籃球的發展：「美國的籃球訓練配套非常完善，除了球隊教練外，亦有體能教練、物理治療師等專業指導，令球員可以專注訓練及比賽。美國亦非常重視運動心理學，其中靜觀、冥想的練習，非常有效地幫助我在訓練及比賽時，作自我調適從而提升表現。」她認為是次合作，能為香港籃球帶來更有系統性的訓練和更完善的配套。

曾於美國、內地發展的香港籃球員徐遠征（Oliver）直言：「中國內地乃至國外的籃球訓練模式比香港更為全面，他們高強度的訓練有助提升個人競爭力，雖然香港籃球員技術方面不比他們差，但身體素質仍有差距。」他又說：「在美國讀書時，曾接觸過外國的專業訓練師，回港後發現訓練方法頗具差別，他們有完善的系統性訓練，能更有效激發運動員的潛能。希望是次計劃能將這一點確切地帶到香港，年輕球員能在較早階段與實力較強的對手對戰或訓練，有助增加對抗性及了解自己的不足。」

香港甲一籃球員梁嘉顯，他談及香港職業籃球現存的不足：「香港場地資源有限，很難與內地及國外比較，他們往往有專屬的訓練基地和專業全面的訓練配套，香港運動員花很多時間兼顧預約訓練和健身場地，從而導致浪費休息時間，相信往後香港籃球界能能藉今次合作順利解決這些問題，讓本地運動員得到更好的訓練環境，提升比賽表現。」