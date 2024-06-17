前中超外援世界波　羅馬尼亞大炒烏克蘭

周一(17日)歐國盃早場，E組「東歐打吡」羅馬尼亞對烏克蘭。羅馬尼亞憑前中超外援兼隊長史坦斯奧把握對手失誤轟入「世界波」，打開缺口後隊友連番得手，以3比0大勝坐擁多位英超及西甲球星嘅烏克蘭，旗開得勝。

羅馬尼亞在外圍賽不敗首名出線，不過因為隊中欠缺星味，伊亞尼斯赫傑僅列後備，賽前被看淡；戰火下出征嘅烏克蘭則坐擁皇馬鋼門盧連、1億先生梅迪歷、西甲神射手多夫碧，陣容星光熠熠，不過兩隊交鋒之下，烏克蘭未見優勢。

上半場烏克蘭空有攻勢但未能撕破對手防線，更因後防一次犯錯付出代價，當時米高拿馬特維恩高受壓下回傳，門將盧連衝忙之間誤傳，馬魯斯馬連得球後送交史坦斯奧，這位前武漢三鎮外援狂轟死角入網，羅馬尼亞領先1比0完半場。

落後下嘅烏克蘭心急反撲，但進攻雜亂無章，反觀羅馬尼亞保持隊型，繼續前場逼搶，並成功擴大優勢，下半場53分鐘，拉斯雲馬連乘對手解圍不遠，第一時間衝前勁射死角成2比0，4分鐘後丹尼斯文助攻丹尼斯達古斯射成3比0，取得自2000年打入8強後，24年來首場歐國盃勝仗。