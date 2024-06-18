盧卡古兩食詐胡　比利時不敵斯洛伐克

周二凌晨(18日)歐國盃E組，比利時對斯洛伐克。比利時在早段先失1球下展開狂攻，可惜以盧卡古為首嘅鋒線瘋狂浪費機會，該射手更兩度食詐胡，最終比利時輸0比1，爆出斯洛伐克6.7倍客W。

「歐洲紅魔」強陣出擊，前線由盧卡古、奇雲迪布尼領軍，後防用迪巴斯夥拍菲斯鎮守中路；斯洛伐克由門將杜巴夫卡巴關，拍住中堅史堅尼亞抵擋比利時來襲。

比利時開賽早段即有兩次攻勢，但盧卡古一一錯失，轉頭後防一次犯錯，就畀斯洛伐克把握到，7分鐘，謝利美杜古回防時傳送失誤，古卡勁射被門將卡斯迪爾斯拍出不遠，艾雲舒蘭斯窄位補射領先1比0。

之後比利時不乏扳平機會，包括李安度杜沙特射空門高出，盧卡古單刀起唔到腳等等，至於斯洛伐克亦有夏拉斯連窩利勁射，被卡斯迪爾斯救出，半場斯洛伐克領先1比0。

易邊後比利時繼續狂攻，57分鐘盧卡古送球入網，可惜VAR覆核後判越位在先食詐胡，之後約翰巴卡約高勁射又被護空門，仍然未搵到扳平入球。

86分鐘盧卡古再度送球入網，以為追和，但VAR覆核發現奧賓達犯手球在先，盧卡古再食詐胡，最終比利時輸0比1。