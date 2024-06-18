法國小勝奧地利　麥巴比浴血傷出

周二(18日)凌晨歐國盃D組，爭標大熱門之一嘅法國憑基利安麥巴比傳中，導致對手擺烏龍，以1比0擊敗奧地利，但呢位剛加盟皇馬嘅巨星比賽末段，同對手爭頂相撞爆鼻傷出，法國贏波代價相當大。

法國主帥迪甘斯派出基利安麥巴比、奧士文尼迪比利、馬古斯杜林、基沙文攻堅，但開賽後以控球在腳為主，具威脅攻門並唔多，基利安麥巴比禁區左路起腳，被奧地利門將柏特烈彭斯撲出。

由前曼聯看守領隊蘭歷克執教嘅奧地利採取逼搶踢法，表現不俗，戰至35分鐘獲得黃機會，沙比薩二傳，巴姆加特拿後上近門起腳，被法國門將邁治蘭擋出。

法國避過一劫果然有後福，38分鐘基利安麥巴利右路個人突破，殺入禁區底線傳中，奧地利中堅禾巴想頭槌解圍，卻頂入自己龍門擺烏龍，法國領先1比0入更衣室。

換邊之後，奧地利試圖加強攻勢，但幾乎再失1球，55分鐘法國打反擊，基利安麥巴比憑速度力壓對手，形成單刀之勢，竟然射斜出界，其後迪奧靴南迪斯左路傳中，基沙文亦失機。

比賽末段，法國有機會拉開紀錄，卡馬雲加左路傳中，馬古斯杜林無人看管之下起腳，但冇角度又冇力度，被門將柏特烈彭斯接實。臨完場前，基利安麥巴比同對手爭頂，撞爆鼻流血退下火線，最終法國維持贏1比0。