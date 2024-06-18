雙「基」齊見紅　麥巴比鼻樑嚴重骨折需開刀

法國喺歐國盃旗開得勝，以1比0擊敗奧地利，但亦付沉重代價，兩位進攻主力基沙文、基利安麥巴比不約而同喺比賽撞傷「見紅」流血，領隊迪甘斯透露，麥巴比鼻樑骨折，情況唔樂觀。

基沙文下半場初段同對手爭波時，被撞出場邊，頭部硬撼廣告板導致流血，需要接受包紮，軍醫手勢差，繃帶好快甩咗，佢焗住喺傷口冇保護之下繼續比賽。呢位33歲老將之後仲被對手踢中膝部，幸好並冇大礙。

至於基利安麥巴比傷勢比較嚴重，佢爭頂高空波，鼻樑撼落奧地利後衞奇雲丹素背脊，即時「爆缸」血流披面，需要離場治理。由於當時接近完場，基利安麥巴比為免球隊踢少1人，被奧地利有機可乘，一時情急之下，未得球證批准，擅自重返球場，結果換來1張黃牌，可以話係雙重打擊，最終領隊迪甘斯都係要換走麥巴比。

賽後迪甘斯表示，麥巴比傷勢嚴重：「佢鼻樑骨折，傷勢非常惡劣，我哋都好擔心佢嘅情況，留下不可磨滅嘅陰影。」法國足總確認，呢位射手將接受手術，有可能缺陣周六(22日)凌晨第2場分組賽對荷蘭。