勞基梳爾缺席操練　歐國盃分組賽難披甲

英格蘭上場歐國盃分組賽擊敗塞爾維亞之後，領隊修夫基安排該仗冇上陣球員，以及86分鐘先至後備上陣嘅明奈進行加操，但勞基梳爾卻缺席，令人懷疑呢位曼聯左後衞可能又出現傷患問題，恐怕餘下兩場分組賽對丹麥、斯洛文尼亞都唔使預佢。

英格蘭上場11人正選球員，以及下半場中段後備上陣嘅干拿加歷查、查洛保雲獲得休息，唔需要參與周一(17日)操練，至於後備上陣踢咗4分鐘嘅中場新星明奈，同埋其他冇份披甲嘅後備球員進行加操，以保持狀態，照計全場睇波嘅勞基梳爾應該參加操練，但佢卻成為唯一缺席球員。

呢位28歲左閘自從2月受傷後，至今未曾參加任何比賽，佢早前有份參與團隊訓練，成為全場唯一着綠色「龜背」練習衫嘅球員，以作識別，方便隊友睇清楚，唔好同佢碰撞，以免再次受傷。

勞基梳爾今次缺席後備球員操練，只能自己做簡單健身訓練，難免令人擔心佢舊患復發，或者出現新傷。

以目前情況睇，英格蘭周五(21日)凌晨出戰第2場分組賽對丹麥，勞基梳爾復出機會渺茫，甚至能否踢下周三(26日)凌晨對斯洛文尼亞，亦成為疑問，預料會由踢慣右閘嘅捷比亞繼續客串左閘位置。