華安歷43個ACE球刷新紀錄　兼轟走英國1哥

網壇前世界「3哥」加拿大名將華安歷，周一在皇后會盃網賽首圈轟出47個ACE球，刷新了ATP單場比賽發出最多ACE球的紀錄。

華安歷這個紀錄是ATP自1991年有統計以來的三盤賽事發出ACE球最多的紀錄，改寫了克羅地亞名將卡路域在2015年所創的45球紀錄，而華安歷過去的自己最佳紀錄的38個。

「我的發球一直都對我比賽來說都是很重要，這只是一個小小紀錄，但對我來說是有莫大意義，實在很特別，我為這有趣數字感到自豪。」華安歷是在落後一盤下以6比7(6)、6比3、7比6(9)反勝前賽事亞軍的英國「一哥」諾利。

由於三年前受到傷患影響，令華安歷世界排名急降至186位，但他仍然擁有強勁的發球，仍保持「發球機器」的美譽；今仗的發球時速達225公里。

另外，7號種子的丹麥名將魯尼移到草地場則遇上多次滑倒，最終與澳洲的湯臣爭逐三盤後，以6比4、6比7(4)、3比6落敗；至於10年前的盟主迪米杜夫，則輕鬆以直落兩盤6比1及6比2淘汰法國的文洛連奴，躋身次圈。