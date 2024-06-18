塞爾特人時隔16年再度封王　18冠史上最多

NBA總決賽第5場，塞爾特人回到主場毫不手軟，以106：88力挫獨行俠，總場數4比1封王。塞爾特人繼2008年後再度封王，收穫隊史第18座冠軍寶座，成為NBA史上奪冠次數最多球隊。

塞爾特人對上一次奪冠已經是16年前6月18日贏湖人，上場38分大敗給獨行俠後，Game 5回到波士頓主場表現回勇，眾將爭勝決心強烈，首節以28：18領先。

「綠軍」今場防守相當積極，第2節領先至52：39時，韋特飛身救球被失去平衡跌倒的拉夫利壓住，面部撞地致門牙撞崩，但他經治療後隨即返回場上，轟入三分球。半場達頓、謝倫布朗和賀列特得分上雙，助塞爾特人拉開至67：46。上場轟21分的獨行俠球星艾榮，在波士頓主場再次表現低迷，兩節只得5分。

換邊後，塞爾特人進一步擴大分差，一度拋離超過20分，第3節仍以86：67領先。今場勇奪31分的達頓在最後分半鐘退下火線，他不禁激動得抱頭飲泣，比賽毫無懸念，塞爾特人終以106：88取勝，奪得今季總冠軍。

數據方面，塞爾特人的達頓奪全場最高31分，另加11次助攻、8記籃板，謝倫布朗取21分、8籃板、6助攻，賀列特亦有15分、11籃板，韋特貢獻14分8籃板。獨行俠當錫奪全隊最高28分，另有12個籃板，同時亦有7次失誤，至於艾榮和祖殊格連各得15和14分。最終總決賽最有價值球員由東岸決賽最有價值球員謝倫布朗所得。