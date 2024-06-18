伍麗群戰巴黎奧運10米台　五朝元老為澳洲第1人　

距離巴黎奧運不足40日，澳洲跳水隊周一宣布派出9人的強陣參賽，曾贏得兩面奧運獎牌的名將伍麗群成功入選，成為出戰五屆奧運的澳洲跳水第1人。

擁有華裔血統的伍麗群將與17歲的Ellie Cole參加10米高台項目，並率領強陣包括去年世界冠軍 Cassiel Rousseau及2016年銅牌組合Anabelle Smith及 Maddison Keeney等出戰。這位32歲名將出席發佈會上坦言:「奧運會總會特別的。」

伍麗群曾於2008年與Briony Cole合作奪得10米高台銀牌，而上屆東京奧運則個人奪得10米高台銅牌，今屆仍然期望可以再踏上頒獎台。

「為國家出戰對我來說是有點挑戰，因為我擔心受傷，過去幾年我經歷了嚴重傷患，事實上，我最終接受了大約四星期的適應訓練，這是接近最後刻，但對我來說，有很大意義，實在又有點緊張。」伍麗群的傷病包括膝蓋問題，曾在測試結束後一個月無法彎曲或伸直膝部，然而又有頸傷，此外，早前參加澳洲比賽時也受到衝擊，導致背部出現問題，這也令今年2月在世錦賽上表現不太滿意。

經過團隊的協助及鼓勵，伍麗群決定再踏五環舞台，她將會第五度在奧運亮相，寫下歷史，成為歷來僅有8位跳水運動員達到這個榮譽的其中一份子，其餘的泳手包括日本的寺內健（他是6屆）、意大利的加諾度父女及俄羅斯名將薩烏丁等，而英國的戴利在今屆巴黎奧運也同樣是第五度出戰。

「這實在是令人難以置信的感覺，奧運會是四年一屆，每屆奧運會的感覺肯定都會不同，因為你處於人生的不同階段。」伍麗群對奧運充滿期待:「每次我想起奧運會，我都會想起去那裡的經歷及對泳隊的意義，但我也會記住那是我生命中的那個時刻，今次，對我來說好似是人生另一階段，你永遠不知道什麼時候是你最後一個比賽，在東京獲得銅牌，我的一生都為那刻而戰，很感激並真正享受與澳洲隊參戰奧運。」