馬特拉斯：葡萄牙馬天尼斯面對幸福的煩惱

任何球隊面對捷克都不容易對付，但我認為葡萄牙不會有任何問題。在我看來，葡萄牙是最有能力贏得歐國盃的熱門之一，他們陣中擁有大量在歐洲大球會效力的星級球員，而且更有基斯坦奴朗拿度作為領袖。

當我由頭到尾仔細審視葡萄牙的大軍名單時，我認為他們可能是繼法國之後最強的球隊，他們在3線都有既出色又穩定的球員，後防有像魯賓戴亞斯這種非常優秀和穩定的中堅，中場有般奴費南迪斯及貝拿度施華般的實力分子，至於前場更是擁有C朗、祖奧菲歷斯、迪亞高祖達、干卡路拉莫斯和拉菲爾利亞奧等進攻好手，所以他們在外圍賽中保持不敗，更一共入了驚人的36球。

其主帥馬天尼斯將會面對幸福的煩惱，應如何讓全部球員皆有上陣時間，以及必須犧牲那些球員以讓路予其他人。他喜歡派出兩名防中在正選陣容上，這意味着像貝拿度施華這樣的天才球員，很可能無法正選上陣。然而，對他們來說，擁有良好的陣容深度是一個很好的現象，尤其在一次性的大賽中非常重要，且看他們能走得多遠，但我認為他們要取得小組首名，應該沒有任何問題。

另一邊廂，捷克最近已取得5連勝，今場比賽必定信心十足，但他們需要發揮最佳狀態，才能擊敗強大的葡萄牙。除了湯馬士蘇錫克，及在利華古遜度過成功一季的柏德列舒希克之外，他們再沒有太多知名的球員。雖然他們在上屆歐國盃決賽周表現出色，讓很多人感到驚訝，但我認為，隨着他們的平均年齡愈來愈大，再次出現驚喜的機會愈來愈小。

葡萄牙在最近4場面對捷克的比賽保持全勝，我期望他們能延續這一個走勢。