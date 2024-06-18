大賽首輪踢法謹慎　土耳其慢熱半和格

F組賽事展開，土耳其對「腩味」十足嘅格魯吉亞。土耳其雖然實力唔算突出，但卻係一個足球狂熱國家，不過佢哋出席大賽踢得較為謹慎，表現慢熱，近5次歐國盃分組賽首輪，4次開出半場和，初段經常互相試探，今場亦係格魯吉亞國家史上首場歐國盃賽事，當然要守住先，捧半場和啱數。（Now 618周三凌晨零時直播）

F組同組仲有葡萄牙同捷克，土耳其要取得出線權，能否擊敗格魯吉亞非常關鍵。佢哋上屆歐國盃3戰全敗出局，亦無緣卡塔爾世盃，今屆喺外圍賽力壓克羅地亞以小組首名出線，令舉國狂歡，認為係國家隊復甦嘅徵兆，有望重拾02世盃季軍及08歐國盃4強嘅輝煌。

土耳其今屆食粥食飯，就要睇隊長查漢奴古表現，呢位30歲國米防中為土耳其上陣86場入18球，今場勢必受到格魯吉亞嚴密看管，至於兩位19歲超新星皇馬嘅艾達古拿同祖記嘅基倫耶迪斯，都係初登大賽舞台，相信要時間適應，未必咁快入局，半場和住先都好合理。

以往一直被視為「魚腩」嘅格魯吉亞係歐國盃新丁，外圍賽排小組第4，受惠於歐國盃擴軍，再以歐國聯低組別名額參加附加賽先至獲得出線權，能夠參賽已經係重大勝利，今場首要目標係攞到1分，預計會先守住唔失波，再靠「KK」基華拉斯基利亞喺前場搵機會，上半場球員體力充沛，應可頂住土耳其，令今仗開出半場和機會更高。

更多賠率：