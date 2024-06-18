港超聯　雷仙奴成標準流浪今夏首名新援

上季勇奪「賽馬會菁英盃」冠軍的標準流浪，周二(18日)透過球隊fb專頁宣布，已與上兩季效力大埔的巴西外援雷仙奴簽訂合約，成為該隊今夏首名新外援。

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現年28歲的雷仙奴於2022年11月登陸港超，效力大埔至上個球季，日前落實以自由

身加盟，並在回鄉休假前與標準流浪揮筆簽約。「很高興能夠加入標準流浪這支冠軍球隊，我希望可以為球隊取得大量入球，用表現去為球隊嘅支持者帶來歡樂！」雷仙奴道。

在早前的「港會國際七人賽」，雷仙奴以客串性質代表標準流浪參賽，加上之前在港超賽場曾經交手，標準流浪教練團對其能力和踢法均有一定了解，相信他可以迅速融入球隊，與隊中的年輕球員合作。

【球員檔案】

雷仙奴(Luiz Humberto Dutra dos Santos)

出生日期：1-11-1995(28歲)

身高：1.77米

司職：前鋒、右中場

曾效力球隊：伊格雷日利亞(巴西)、EC Novo Horizonte(巴西)、Vere FC(巴西)、法羅菲亞(巴西)、AA Batel(巴西)、卡卡多爾(巴西)、體育社團(巴西)、塞爾希培(巴西)、曼奴阿拉(巴西)、UNIRB FC(巴西)、大埔