吐氣揚眉　史坦尼錫下季重返拜仁

祖薛史坦尼錫唔止防守出色，亦有不俗助攻力。(Getty Images)

克羅地亞右後衛祖薛史坦尼錫上季被拜仁慕尼黑外借去利華古遜後，唔止防守出色，亦有不俗助攻力，成為球隊奪得德甲冠軍嘅功臣之一。利華古遜曾經打算續借呢位24歲新星，最新消息指拜仁方面已經拒絕，下季將會收回祖薛史坦尼錫自用。

雖然史坦尼錫係克羅地亞國腳，但其實佢喺德國出世，2017年加盟拜仁慕尼黑青年軍，3年前獲提升上一隊，上陣機會唔多，上年夏天被借去利華古遜為期1季。德國《圖片報》指，由於借用合約不含買斷條款，利華古遜無法直接收購佢，需要再同拜仁商討借用，結果依家正式被拒絕。

祖薛史坦尼錫上季踢20場聯賽入3球，包括對拜仁慕尼黑、多蒙特建功，歐霸盃4強次回合對羅馬，亦入1球，可見佢專門大戰入波，「含金量」極高。拜仁防線右路位置缺乏可靠球員，需要防中甘美治踢番右閘，相信祖薛史坦尼錫重返拜仁後，會獲得重用。

史坦尼錫上場歐國盃對西班牙，以正選踢足全場，即使球隊輸波，但佢助攻助守，演出仍然搶鏡，下場生死戰對阿爾巴尼亞，克羅地亞必須搶攻爭勝，正係史坦尼錫發揮「大戰球員」威力嘅好機會。