皇馬超新星世界波　土耳其挫格魯吉亞

周三凌晨(19日)歐國盃F組，土耳其對首次參賽嘅格魯吉亞。今場原以為一面倒，卻出乎意料咁激烈，雙方由頭攻到尾之下，結果土耳其轟入兩個「世界波」，包括皇馬超新星艾達古拿嘅「足金金球」，協助土耳其贏3比1全取3分。

土耳其今場強陣出擊，隊長查漢奴古領銜，皇馬超新星艾達古拿同祖記基倫耶迪斯雙翼齊飛；格魯吉亞則由基華拉斯基利亞領軍抗衡，華倫西亞門將馬馬達舒維利把關。

賽事初段土耳其攻勢較多，戰至25分鐘更以一記「世界波」打破僵局，梅迪穆度亞乘對方解圍不遠，第一時間窩利直飛死角入網，為球隊領先1比0，3分鐘後基倫耶迪斯送球入網，可惜VAR覆核發現「鞋尖」越位食詐胡，未能立即擴大比數。

格魯吉亞大難不死，轉頭就追和，高祖拉舒維利右路傳中，米卡達捷近柱快射，射破梅特古洛克十指關，格魯吉亞取得歐國盃決賽周首個入球，追成1比1完半場。

下半場土耳其圍攻對手，查漢奴古罰球勁射，但過唔到馬馬達舒維利，65分鐘艾達古拿嚟料，右路引球左腳射遠柱死角入網，土耳其靠呢球「世界波」再度領先2比1。

格魯吉亞雖然受壓，但快速反擊亦有睇頭，高祖拉舒維利連過兩關後近門起腳，卻中楣彈出，末段更全軍壓上，最終未能平反敗局，補時階段最後一擊，馬馬達舒維利都衝埋上去，結果輸反擊，被艾度路高奴射入空門，結果土耳其贏3比1完場，為50歲正日生日嘅主帥蒙迪拿送上最佳生日禮物。