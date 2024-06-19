C朗歷史性6戰歐國盃　葡萄牙2比1反勝捷克

C朗今場有多次埋門，可惜未能入波。(Getty Images)

周三(19日)凌晨歐國盃F組賽事，奪標熱門之一嘅葡萄牙大戰捷克，C朗拿度強勢登場，呢位39歲球星紀錄性第6次出戰歐國盃，成為歷史第1人。葡萄牙先失1球下，憑法蘭斯高干斯卡奧補時絕殺，神奇反勝2比1。

葡萄牙今仗由紀錄性第6次出戰歐國盃嘅C朗掛帥，順利主導比賽圍攻捷克，左翼拉爾菲利亞奧不斷攛擾威脅極大。8分鐘拉菲爾利亞奧左路傳中，C朗頭槌頂斜；16分鐘葡萄牙快速反擊，般奴費南迪斯交致命斜線，可惜拉菲爾利亞奧龍門口來遲半步。

面對捷克血肉長城，葡萄牙不斷嘗試都冇收穫，32分鐘般奴費南迪斯再交靚直線，C朗禁區內快腳施射被門將史坦尼克封位撲出，域天拿補射又被接實；臨完半場C朗再喺右路熨射，同樣未能逃過史坦尼克5指關，半場兩隊踢成0比0平手。

下半場葡萄牙繼續施壓，55分鐘魯賓戴亞斯右路急勁傳中，C朗近門頭槌被閂走；3分鐘後C朗主射罰球勁射太正又被接實。62分鐘捷克嚇你一跳，第1次射門就由盧卡斯普禾特禁區頂妙射領先。葡萄牙69分鐘幸運追平，紐奴文迪斯頭槌傳中引起混亂，史坦尼克拍波落羅賓夏蘭歷隻腳反彈入網擺烏龍。

葡萄牙尾段再谷，87分鐘曾送個波入網，但被判越位在先，去到補時2分鐘出現致勝入球，柏度尼圖左路傳中，捷克後防解圍犯錯，被法蘭斯高干斯卡奧門前射入，葡萄牙得以神奇反勝。