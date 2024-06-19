干斯卡奧111秒救國　延續爸爸歐國盃光榮

葡萄牙喺歐國盃首仗神奇反勝捷克，英雄唔係慣常主角C朗拿度，而係21歲新星法蘭斯高干斯卡奧。呢位波圖翼鋒後備上陣111秒即做英雄，其實佢爸爸沙治奧干斯卡奧亦係葡萄牙一代名將，2000年歐國盃曾協助葡萄牙殺入4強，今次佢可算延續家族榮耀。

喺90分鐘仲係1比1嗰陣，葡萄牙一口氣換入法蘭斯高干斯卡奧等3人，結果法蘭斯高干斯卡奧落場111秒就攻入絕殺，成為自2016年歐國盃決賽嘅艾達盧比斯後，首個喺歐國盃後備入波嘅葡萄牙球員，而佢爸爸沙治奧干斯卡奧，更加係葡萄牙「黃金一代」名將。

現年49歲嘅沙治奧干斯卡奧，同費高、雷哥斯達等傳奇係同一世代，曾56次代表葡萄牙國家隊，代表作就係2000年歐國盃分組賽，對德國連中三元幫葡萄牙贏3比0，當屆葡萄牙亦殺入4強。干斯卡奧今場延續爸爸光榮，成為意大利嘅基艾沙父子後，歷來第2對喺歐國盃決賽周入過波嘅父子兵。

法蘭斯高干斯卡奧喺波圖上位，正正係做波圖教練嘅爸爸一手提拔，呢位21歲翼鋒賽後表示：「我依家無比幸福，代表國家隊為全國而戰，入波一刻真係超級自豪，我嘅爸爸、媽媽、女友、兄弟姐妹都嚟晒，我想為葡萄牙人帶來快樂，特別係我屋企人，佢哋承受咗好多，呢個入波係獻畀佢哋。」