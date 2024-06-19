美國史密芙破100背世績　心理學家要記一功

美國「背泳天后」史密芙(Regan Smith)時隔兩年後再載入世界紀錄史冊，她周二（18日）在全美奧運測試賽，以57秒13打破了女子100米背泳世績，奪得巴黎奧運入場券的同時，更成為全美、美國公開賽及全國錦標賽的紀錄保持者。

「這是我的計劃部署之內，我對自己感到自豪。」史密芙此仗表現出色，將澳洲名將麥姬奧所保持的57秒33快整整十分二秒。

被視為美國隊巴黎奧運奪金希望的史密芙，首次刷新世界紀錄要追溯到2019年世錦賽的4X100米混合接力，作為首棒的她當年以17歲之齡游出58秒內的成績，以57秒57寫入史冊，然而兩年後麥姬奧在2021年澳洲奧運測試賽造出57秒45改寫了紀錄，並在2023年世錦賽再將世績推高至57秒33。

回顧史密芙保持了接近五年的57秒57全美紀錄，今季曾三次爭取改寫，最終成功，而史密芙今年在格蘭挑戰賽也曾游出57秒51的成績。目前世界最佳的100米背泳前10位時間，均是由史密芙及麥姬奧所包攬，預計在下月的巴黎奧運會上將有大激鬥。

22歲的史密芙自10月起與一位運動心理學家合作，從心理角度幫助技術的提升；而值得一提是其教練Bob Bowman，正是擁有23面金牌的美國傳奇飛魚菲比斯的恩師，並以艱苦訓練見稱。史密芙的成績是今次全美測試賽第二個世界紀錄，日前禾殊在女子100米蝶泳準決賽已寫下世績。