港超聯　東方與「最佳教練」盧比度續約3年

應季「足總盃」冠軍東方周三（19日）透過球隊fb專頁宣布，成功與連續兩季奪得「最佳教練」、一度獲國內球隊開出聘約的盧比度（Chino）續約3年至2027夏天。

前「香港足球先生」盧比度自2020年10月加入東方教練團，並於2021年7月升正為球隊主教練，上任至今領軍86場賽事錄得52勝(勝率達至61%)。儘管東方近年改變組軍方針，重用年青球員，Chino在過去兩季的成績表依然十分亮麗，除助隊中年輕球員連續兩年包攬「最佳青年球員」外，剛季更贏得「足總盃」冠軍，以及來季代表香港出戰亞洲聯賽冠軍盃2（ACL2）的資格。

對於獲得一紙3年合約，Chino感謝管理層對其一直以來的支持和信任，他說：「過去3年，我同球隊達成咗好多目標，同時證明我哋正喺正確嘅路上行緊。年青球員透過唔同嘅實戰機會漸漸成長，等佢哋可以邁向更高水平嘅聯賽，係我哋最睇重嘅事嚟。過去兩年，我哋攞咗「最佳青年球員」，佢哋嘅表現贏得大眾認同，亦令我好有成功感。我相信過程，好高興可以同球隊續約，繼續同行！」

下屆球隊將再次出戰亞洲賽，Chino預計會充滿挑戰，但他認為這將成為隊內青年球員生涯中一次的重要的體驗：「我們可能碰上亞洲強隊，這對我們來說會是非常困難，但結果不是最重要，重要的是如何讓對青年球員從對戰亞洲列強中體驗真正的職業足球，這對他們來說會是非常好的體驗。」

會方相信在Chino帶領下，球隊發展將會穩步上揚。球隊亦已與隊內多名球員續約，有關詳情將會容後公布。