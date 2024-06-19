一時失利唔會動搖信心　格仔兵團讓主打真軍

歐國盃B組次輪早場賽事，克羅地亞鬥阿爾巴尼亞。兩隊首輪同樣輸波，勢必豁出去搏一搏，力保出線希望。以波論波，「格仔兵團」實力明顯佔優，上仗入唔到波只係唔夠運，今仗可望反彈；阿爾巴尼亞跨屆近4場歐國盃輸3場，克羅地亞主勝冇乜肉食，求好分頭一於博讓球主勝。（Now 618周三晚9時直播）

克羅地亞首輪以0比3大敗於西班牙腳下，的確令人失望，畢竟呢支巴爾幹勁旅近年國際賽成績優異，近兩屆世盃獲1亞1季，上年歐國聯亦殺入決賽，冇理由蛋都破唔到。事實上佢哋上場表現唔算曳，全場16次射門比西班牙仲多5次，並且曾經獲12碼，可惜般奴柏高域宴客，補射入網又食詐胡，有啲欠運。

不過克羅地亞始終根基深厚，莫迪歷、高華錫及加華度爾等主力質素唔使懷疑，更重要係見慣大場面，一時失利冇咁易令信心動搖，相信經過調整之後，可以重拾應有水準。

阿爾巴尼亞上仗可以攻入意大利，好大程度上因為對方後衞費達歷高迪馬高掟界外球失誤「送禮」，但其後16分鐘內就被意軍連入兩球反勝，如非對手連番失機，恐怕阿爾巴尼亞唔只輸1比2。阿爾巴尼亞踢法並唔保守，今場求勝心切下，後防隨時暴露更多空位，克羅地亞大把機會開餐，讓主值得捧場。

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