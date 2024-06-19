劉舜文：「查洛保雲，冧到我暈」

話咁快，今次歐洲國家盃嘅採訪團已經過咗大半，雖然真係超級辛苦，不過一切都係值得嘅！

話說我哋睇完揭幕戰之後，小睡兩小時就要搭早機向西部杜基爾多夫進發，作為重心基地。點解揀西部？因為今屆有4個球場都係喺西部北萊茵-威斯特法倫州，方便我哋每日不停｢跑場｣，包括我愛隊史浩克04嘅主場。

當晚我地睇英格蘭對塞爾維亞嘅大戰，平時屬於史浩克鐵杆球迷區嘅北看台，搖身一變成為咗塞爾維亞球迷區，偏偏靚仔導演「基哥」當晚係捧英格蘭，結果比寧咸喺我哋面前頭槌破門嘅時候，基哥想YEAH又唔敢YEAH個尷尬樣，成為咗成場波最深刻嘅畫面，哈哈！

不過比賽去到70分鐘，我哋就要衝落去混合採訪區霸位做訪問，可惜九成以上球員都係掂行掂過，唯獨是韋斯咸球星查洛保雲願意停低回答小弟一條問題。企咗差唔多兩粒鐘，總算有啲收穫，我都差啲想唱返句「我呢位阿文又冧又暈，皆因見到保雲」！保雲，衷心感激你！

愛隊德國有力添食

講咗咁多德國見聞，又講下今晚場波。愛隊德國大炒蘇格蘭之後，士氣如虹，加上匈牙利上場顯示到「有限公司」嘅實力，今日主隊應可大勝多一仗！