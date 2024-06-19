亞冠盃2　理文東方直入分組賽

亞洲足協(AFC)周三（19日）公布新一季「亞冠盃2」分組賽，32個席位的安排，其中因為個別原定要參加外圍賽的球隊，未能成功申請AFC之賽事牌照，造就香港代表之一的應季「足總盃」冠軍東方，可以直接躋身分組賽，與另一代表理文分途出擊，為港爭光。

根據日AFC之公布，新推出的「亞冠盃2」將會由32隊競逐殊榮，其中27隊(西亞代表12隊、東亞代表15隊)直接獲得參賽資格，包括港超聯盟主理文、新加坡聯賽亞軍獅城水手、中超季軍浙江隊，以及「澳洲足總盃」冠軍FC悉尼等。另外5個席位，其中3隊來自「亞冠盃精英」預賽被淘汰的球隊(西亞代表兩隊、東亞代表1隊)；另外兩個席位則由4隊透過外圍賽去爭奪。

一如上文指出，因有球隊「無牌」出戰外圍賽，令西亞和東亞都有球隊得益，可以直接取得「亞冠盃2」分組賽席位，東亞方面的「得益者」就有香港代表東方、新加坡聯賽季軍淡濱尼流浪，以及印尼聯賽冠軍萬隆等。

「亞冠盃2」將於今年8月16日進行分組賽抽籤，9月17至19日展開第一輪競逐。每組首兩名出線16強淘汰賽，2025年2月11至13日進行首回合，次回合安排在一星期後舉行。一場過分高下的決賽，將於2025年5月17日上演。

「亞冠盃2」分組賽32強

東亞區球隊

代表地區/球隊：

日本/廣島三箭

南韓/全北汽車

中國/浙江隊

泰國/泰港

澳洲/FC悉尼

馬來西亞/雪蘭莪

越南/待定 X 2

香港/理文、東方

菲律賓/待定 X 2

新加坡/獅城水手、淡濱尼流浪

印尼/萬隆