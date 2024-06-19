達頓生涯首冠　季後賽三大數據登頂成歷史第6人

NBA球星達頓(Jayson Tatum)為塞爾特人披甲的第7年，終助球隊再次捧起暌違16年的總冠軍獎盃，他亦如願戴上首枚冠軍戒指證明自己。達頓在季後賽中無論是得分、籃板或是助攻冠絕全隊，成為史上第6位完成這一壯舉的球員。

達頓憑出色表現成為奪冠功臣之一，總結整個季後賽，他場均可得到22.2分、7.8個籃板和7.2次助攻，雖然最後的FMVP(總決賽最有價值球員)由好拍檔謝倫布朗(Jaylen Brown)當選，但他卻成為NBA歷史上第6位、總冠軍球隊中季後賽三項主要數據俱領先全隊的球員，前5位包括1984和1986年的小鳥布特(Larry Bird)、1994年的奧拉祖雲(Hakeem Olajuwon)、2003年的鄧肯(Tim Duncan)、2012、2013和2016年的勒邦占士(LeBorn James)，以及2023年的祖傑(Nikola Jokic)。達頓是6人當中唯一沒有當選FMVP的球員。

現年26歲的達頓，生涯至今季後賽累積已得2711分，正式超越他的偶像、同期的已故巨星高比拜仁(Kobe Bryant)的2694分，成為NBA史上27歲前季後賽總得分榜首。達頓今年成功打破了職業生涯以來外界對他的各種質疑，不過他未曾在意：「我們球隊具有十足的韌力，在過去的幾年一同經歷了許多事，如今我們成為聯盟最強，那些質疑、詆毀我們的人還能說什麽？」

「綠軍」奪冠一刻，達頓兒子Deuce被他高高抱起，並驕傲地對父親說：「你是這個世界上最強的！」，他亦能十分肯定地開心回應道：「沒錯，我就是。」