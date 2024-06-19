馬特拉斯：瑞士贏波兼送蘇格蘭一程

次輪鬥瑞士，對蘇格蘭來說將是一場決定性的比賽，如果他們落敗，0分兼得最差的失球紀錄，可能令他們將在僅僅兩場比賽後，便幾可宣布出局。

我期待看到一支更具侵略性的蘇格蘭，會在開賽後立即試圖向瑞士施加壓力，而也許與對陣德國的比賽不同，他們將有更多的機會贏回控球權，然後進攻。

在對德國的比賽中，我沒有看到他們有任何比賽計劃，而且在無球時的壓逼亦嚴重不足，這讓他們付出了沉重代價。德國在上半場攻入3個入球兼蘇格蘭領紅後，比賽便已經提早完結。再者，在這場比賽中當蘇格蘭控球時，前鋒和中場之間的距離很大，令前鋒沒有任何支援，他們需要嘗試將把麥湯米尼這樣的球員推到更高的位置，才能構成更多的進攻威脅。

我認為瑞士踢起來更像是一個在比賽組織上有備而來的團隊。我對瑞士隊在第1仗面對匈牙利時，留下了深刻的印象，皆因匈牙利是一支優秀的球隊，而瑞士隊卻取得了令人信服的勝利。

格列沙加看起來是球場上最佳的球員，已經將其利華古遜的出色狀態帶到今屆歐國盃。他的豐富經驗亦將會對身邊較年輕的球員魯賓華加斯、基華奧杜亞和比列安保路等發揮得更好，也讓瑞士在今屆歐國盃上構成很大的威脅。正因如此，我認為今仗沒有爆冷的空間，瑞士會贏波全取3分。