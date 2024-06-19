卻奧斯精準傳送一劍封喉　德國出擊半大好路

歐國盃A組第2輪，東道主德國再度登場，主場迎戰匈牙利。「日耳曼兵團」首場5比1大勝蘇格蘭，取得夢幻開局，全隊士氣高漲；反觀匈牙利首戰落敗，肯定要急起直追，佢哋近3場半場全開2球或以上，半場大值博。(Now 618周四凌晨零時直播)

德國首場不但大勝，最大收穫係兩位超新星科利安華迪斯同穆斯亞拿齊齊有「士哥」，對賽事往後發展有莫大好處，而兩位射手夏維斯同富克洛亦各有進帳，預期佢哋今場會繼續爭取入波，不過略嫌美中不足嘅係末段出現失球，亦反映球隊後防並非牢不可破。

一眾攻擊球員交到貨，德國首場表現最好嘅其實係卻奧斯，呢位皇馬防中好似裝咗「電眼」咁，全場102次傳送只失過1球，成功率達99%創歐國盃歷史紀錄，今場主帥拿高斯文會改由柏斯高哥斯拍佢，代替安特列治，繼續狂轟對手。

匈牙利賽前被視為奇兵，但首輪對瑞士慘負1比3，今場挑戰同組最強嘅德國，相信已經再無退路，死守肯定輸得更慘，又因為佢哋近3次對德國1勝2和，包括上屆分組賽踢成2比2，反而放手一博同對手鬥攻仲有一線生機，預計一開波就鬥攻，1.5球嘅半場大有計。

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