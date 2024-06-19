歐鎧淳入選接力泳隊　有望第5度征奧

中國香港游泳總會周三（19日）公布巴黎奧運初選名單，背泳女將歐鎧淳入選接力隊，有望第5次出戰奧運。

香港游泳隊奪得9張巴黎奧運入場券，個人項目方面，「女飛魚」何詩蓓獨得女子50米、100米、200米400米自由泳及100米蛙泳資格，另外小將張心悅和男子代表何甄陶分別獲得女子200米背泳及男子50米自由泳資格，港隊另有女子4X100米自由泳及女子4X100米混合泳兩項接力入場券。

港隊名單成員除何詩蓓、張心悅和何甄陶之外，簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及歐鎧淳亦榜上有名，預計4人為接力泳手人選，但名單仍有待港協暨奧委會審批落實。簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及歐鎧淳今年年初世錦賽兩個項目均有份上陣，32歲的歐鎧淳日前於香港長池計時賽無緣達「A標」，失落個人賽資格，今屆如能以接力泳手身份出戰，有望自2008年北京奧運起連續5屆出戰奧運，為香港泳史第一人。至於簡綽桐將會第一次出戰奧運，譚凱琳和鄭莉梅則是上屆奧運接力成員。