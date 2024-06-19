中國跳水夢之隊豪華陣容衝巴黎奧運金滿貫

中國國家體育總局游泳中心周二(18日)正式公佈入選巴黎奧運跳水、游泳、韻律泳及馬拉松游泳的運動員名單，其中跳水共派出10人，包括全紅嬋、王宗源等人在内的5位奧運冠軍坐陣，而其餘5位屬首次征戰奧運，他們全員俱在國際舞台上奪過金牌，競爭力極強。

今屆奧運的中國跳水「夢之隊」陣容鼎盛，分別由4名女將及6名男將組成。女運動員方面，派出全紅嬋、陳芋汐、陳藝文和昌雅妮。當中包攬東京奧運10米高台冠、亞的「跳水天才」全紅嬋和陳芋汐，她們其後更是奪得多個世錦賽獎牌，兩位功勛名將聯二度衝擊奧運，接受澳洲伍麗群和英國Andrea Spendolini-Sirieix等勁敵的挑戰。

男子跳水隊派出王宗源、謝思埸、龍道一、楊昊、曹緣和練俊傑。其中將成為奧運「四朝元老」的曹緣在前3屆奧運都有金牌落袋，現年29歲的他繼續突破自己，再度挑戰世界最高舞台。此外，近期狀態極佳的王宗源亦再度入選奧運名單，東京奧運初出茅廬的他携手隊友謝思埸奪雙人3米板雙人冠軍，今年更在跳水世界盃和國内年度總決賽中分別擸得4和3個金牌。而他們在今屆奧運的對手依然強勁，包括來自英國的戴利和Jack Laugher等頂級選手。

上屆東奧中國跳水隊共奪7金5銀，其中男子10米高台雙人賽被「程咬金」英國奪走金牌，未能壟斷，然而，近3屆世錦賽楊昊拍練俊傑雄霸高台，已豪奪3屆10米高台雙人賽世界冠軍寶座，包括今年多哈世錦賽就是壓倒英國的戴利及諾利斯，證明夢之隊對巴黎奧運這項的金牌志在必得，中國能否擸走跳水全部8面金牌，成為今夏奧運一大看點。