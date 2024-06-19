各有所求穩陣行先　蘇格蘭瑞士鬥磨獻「細」

歐國盃A組次輪賽事，蘇格蘭硬撼瑞士。蘇格蘭吸取上場慘敗嘅教訓，今場一定玩死守再博偷雞，瑞士有3分在手唔會急，預計大家都係鬥磨，2.5球細盤捧得過。（Now 618周四凌晨3時直播）

喺歐國外踢得唔錯嘅蘇格蘭，竟然喺今屆歐國盃揭幕戰對德國慘敗1比5，真係估佢唔到。如果你有睇嗰場波，會發現蘇格蘭初段戰術失策，後場雖然塞滿晒人，但三線距離太遠完全脫節，就算解圍到，好快又會畀德國搶番個波，做唔到反擊，久守始終必失，加上中堅樸迪奧斯完半場仲食咗「紅牌＋12碼」全餐，最終難逃大敗厄運。主帥奇勒預計唔會再重蹈覆轍，先做好防守穩住陣腳，打消耗戰避免太早失波，再於末段衝吓博偷雞，就算今場只得1分亦冇壞，因為尾輪對住實力比瑞士弱嘅匈牙利，嗰場再搏都仲得。

瑞士首輪以3比1擊敗匈牙利3比1響頭炮，贏得出奇地輕鬆，同匈牙利初段有啲怯場，早早失波打亂部署有關，依家瑞士手握3分，當然唔排除佢哋想爭首名，但如果佢哋今場唔輸，單講出線都應該十拿九穩，何況佢哋一向都係打穩陣波，近8場有6次開2球或以下，你急佢唔急之下，梗係唔介意鬥磨喇，唔慌多波入。

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