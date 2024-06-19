克羅地亞臨尾香被逼和 出線存暗湧

周三（19日）晚歐國盃B組次輪賽事，克羅地亞與阿爾巴尼亞合演精彩入場騷，雖然克羅地亞主帥達歷撳掣成功，兩分鐘內閃電連入兩粒一度反先，但隊波確係老化嚴重，末段被阿爾巴尼亞逼和2比2，出線現危機。

兩軍都喺首輪輸波，為出線今仗必盡力爭勝，克羅地亞有女神Ivana Knoll 入場支持球隊，今仗仍由老將莫迪歷同波索域於中場打骰，中鋒位置則改由般奴柏高域擔任。

不過阿爾巴尼亞最叻打閃電戰，繼上仗開波23秒就攻破意大利大門，取得歐國盃決賽周史上最快入波後，今仗繼續照辦煮碗一開波即搶攻，僅11分鐘基斯贊阿斯蘭尼右路傳中，波索域掛住睇波冇睇人，畀卡森拿斯頭槌破網，先聲奪人。

其後「格仔兵團」控制番戰局，但威脅唔大，反而阿爾巴尼亞嘅反擊更加入肉，佢哋藉住莫迪歷喺中場交失波，基斯贊阿斯蘭尼單刀近射，幸好門將利華高域及時出迎封到，阿軍半場領先1粒。

克羅地亞為加強活力同後上入楔，易邊後主帥達歷即換入柏沙歷同盧卡蘇錫，撳住阿爾巴尼亞嚟攻，盧卡蘇錫與高華錫先後遠射被救出，柏沙歷幾次入楔頭槌攻門亦無功而還。

其後克軍再換入中鋒安迪布迪美亞博一博，74分鐘佢即交出妙傳，畀後上嘅卡拉馬歷快射得手，76分鐘又係安迪布迪美亞左路橫傳，盧卡蘇錫近射射中阿軍隊長迪占士堤，再「波子機」般彈中隊友卡奧斯加素拿入網，認真有運。

可惜去到補時階段，擺烏龍嘅卡奧斯加素拿將功補過，近射扳平2比2，雙方兩戰只得1分，克羅地亞尾輪仲要鬥意大利，出線唔多樂觀。