根度簡入波兼助攻　德國輕取匈牙利兩連勝

周四（20日）凌晨歐國盃A組次輪賽事，東道主德國憑隊長根度簡入波兼助攻，以2比0輕取匈牙利，兩戰全勝狂轟7球，出線機會高唱入雲。

德國沿用番揭幕戰大勝蘇格蘭5比1嘅正選11人，包括前線嘅穆斯亞拿、科利安華迪斯同夏維斯，至於首輪輸波嘅匈牙利，仍由隊長蘇保斯拉爾領軍，開波冇耐佢哋趁住德國後防犯錯，路蘭沙拉爾即攝入埋門，好彩門將紐亞及時封出。

之後德國控制番戰局，先有夏維斯反攝對方身位快射，畀門將古拉施斯救出，之後安特列治接應角球抽射，又被匈牙利護到空門。去到22分鐘，根度簡殺入禁區泵開韋利柯賓，再妙傳空晒嘅穆斯亞拿近射破網，經VAR檢查後確認根度簡冇犯規，入球有效，呢位拜仁新星連續2場有士哥。

失波嘅匈牙利作出反撲，蘇保斯拉爾操刀罰球，被紐亞僅僅撲出，呢位隊長冇耐入楔快射，又畀中堅莊拿芬泰希閂出。完半場前匈牙利嘅路蘭沙拉爾接應罰球近頂破網，可惜有隊友越位在先食鋪詐胡，虛驚一場，德國半場拎住1球返入更衣室。

易邊後德國繼續狂攻，根度簡於右路近底線窄位狂抽，古拉施斯撲出不遠，卻奧斯再施遠射，省到人改變方向，古拉施斯仍然飛身救出。其後德國主帥拿高斯文撳掣，用富克洛同利萊辛尼，入替夏維斯及科利安華迪斯，加強攻力，67分鐘米圖斯達特橫傳，根度簡第一時間快射得手，最終德國輕取匈牙利2比0，初現霸氣。