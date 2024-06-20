沙基利轟世界波　瑞士1比1逼和蘇格蘭

周四(20日)凌晨歐國盃A組次輪，瑞士1比1逼和蘇格蘭，2戰得4分出線機會極大。瑞士今場入波英雄係「6朝元老」梳頓沙基利，呢位32歲中場今仗轟入世界波，自2014年世界盃開始，連續6屆國際大賽都有入球進帳。

揭幕戰慘敗1比5嘅蘇格蘭，今場態度明顯積極好多，開波早段瘋狂逼搶施加唔少壓力，13分鐘一次快速反擊就得手，安德魯羅拔臣狂推後分畀左邊卡林麥基哥，佢再回傳畀後上嘅麥湯米尼勁射，個波本來冇乜角度，但法比安舒哈龍門口加一腳反而閂入自己龍門，蘇格蘭靠順利領先。

氣勢強勁嘅蘇格蘭26分鐘被淋冷水，守將安東尼拉斯頓自殺式回傳，梳頓沙基利搶前喺禁區頂狂轟破網。瑞士追和後愈踢愈定，32分鐘丹尼杜耶近門施射被安格斯根恩飛身撲出，之後嘅角球攻勢丹尼杜耶成功送個波入網，但越位在先被判詐胡，格列沙特喺42分鐘遠射又被擋出，半場踢成1比1。

下半場兩隊都勇於進攻，雙方快上快落，58分鐘瑞士前鋒丹尼杜耶撞開基蘭泰亞尼後起腳，安格斯根恩擋到後柱邊出界，基蘭泰亞尼更受傷而瞓擔架離場。67分鐘蘇格蘭罰球攻勢，格蘭漢尼冇運頭槌頂中柱。最終兩隊都再冇入波，1比1握手言和。