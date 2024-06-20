紐亞回勇平保方歐國盃紀錄　平息門將爭議

歐國盃東道主德國，周四(20日)凌晨2比0擊敗匈牙利後提早鎖定16強資格，近期受到質疑嘅門將紐亞今仗力挽狂瀾，拎到德國8年來首場歐國盃「零封」賽事，更追平意大利傳奇保方17次喺歐國盃上陣嘅門將紀錄，平息門將爭議。

38歲嘅紐亞自2年前滑雪意外斷腳，復出後狀態變得飄忽，德國《圖片報》喺決賽周前民調，7成球迷認為德國應用達史特根把關，不過領隊拿高斯文就對紐亞投以100%信任。紐亞今場1分鐘就救出路蘭沙拉爾射門，之後又飛身撲出蘇保斯拉爾罰球，再用腳瓦解匈牙利第2浪攻勢，表現精彩。

德國上場對蘇格蘭因烏龍波失去清白身，紐亞今場力保不失，係德國自2016歐國盃16強3比0贏斯洛伐克之後，8年來首次喺歐國盃保持不失，而今仗係紐亞第17次喺歐國盃把關，追平保方17次歐國盃上陣紀錄(見表)，下輪賽事有望創造歷史。

紐亞賽後表示：「我哋今場決心贏波，證明上場大勝蘇格蘭唔係虛火，上場失波真係好唔夠運，我哋值得有清白身，今場唔失波係非常重要。我哋要集中精神準備下場比賽，瑞士會係呢組入面最難應付嘅對手。」

歐國盃門將上陣紀錄

1 保方(意大利) 17場

1 紐亞(德國) 17場

3 雲達沙(荷蘭) 16場

3 魯爾柏迪斯奧(葡萄牙) 16場

3 洛里斯(法國) 16場