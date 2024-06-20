施斯高勁有威脅　斯洛文尼亞唔赦塞爾維亞

歐國盃C組次輪東歐對決，斯洛文尼亞硬撼塞爾維亞。兩軍首仗都失分，自然希望盡快打開勝利之門，論整體穩定性斯洛文尼亞似乎更勝一籌，球隊近13仗場場有波入，當中只曾1敗，相當硬淨；塞爾維亞主力老退情況較嚴重，今場竟然要讓波，盤口唔值，斯洛文尼亞受讓半一，下盤抵玩。（Now 618周四晚9時直播）

斯洛文尼亞同塞爾維亞可謂「100年前是一家」，經過多年演化變成南斯拉夫，到1992年又再解體。斯洛文尼亞喺解體後，今次係第二次參戰，而塞爾維亞則試過喺2003年以「塞爾維亞和黑山」名義踢外圍賽，今次真係以塞爾維亞身份首次殺入決賽周。

斯洛文尼亞首戰1比1和丹麥，近13戰只曾1敗，如果單計近7場，更加係4勝3和保不敗，今場當然要乘勇搶分。啱啱過去一季喺RB萊比錫踢到曉飛嘅班捷文施斯高，除咗速度高好腳法外，射門及頭槌都上乘，上場唔夠運曾有一腳射門中柱，否則紀錄可能改寫。

塞爾維亞首戰僅負英格蘭，其實英軍踢得唔算好，塞爾維亞下半場都追唔番，始終球隊主力老退，穩定性不足，近7場2勝1和4負，今晚冇必勝把握，仲要讓波風險甚大，寧捧受讓嘅斯洛文尼亞。

更多賠率：