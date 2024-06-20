馬特拉斯：西班牙進化　唔介懷低控球率

西班牙對意大利的勝方將有很大機會奪得小組首名，西班牙完成今場後，只剩下與阿爾巴尼亞的比賽。如果西班牙或意大利任何一方落敗，克羅地亞在另一場比賽拿得3分的話，那麼整個小組就會變得非常開放和充滿變數，所以我認為兩支球隊今仗都會以穩行先，以不落敗為首要目標。

西班牙在對克羅地亞的比賽中表現得迎游刅有餘。我在賽前提到了艾華路莫拉達，一旦有埋門機會的話，他就可以成功把握，結果他亦不負我所望。我們也必須談論以16歲之齡，成為歐國盃史上最年輕正選上陣的球員拉明耶馬，他的表現就像他已經第5次出戰大賽般地成熟，絕對是一位非常優秀且令人興奮的球員。

現時西班牙的踢法，與我們過往通常看到追求控球權有所不同，但當你在有限控球下已經能狠狠地懲罰對手時，也不需要太介懷控球比率。

在對阿爾巴尼亞的比賽中，意大利一開賽便遭遇挫折，但他們表現出的勇氣和成熟給我留下了深刻的印象，而且從頭到尾控制了比賽大局。尼高路巴列拿是一名出色的球員，在今場對位西班牙的洛迪卡斯簡迪，將成為這場比賽勝負的關鍵。

如果意大利真的想在今屆賽事中挑戰冠軍的話，他們需要找一名像西班牙前鋒般夠決斷能將皮球送入網窩的球員。我預計由於目前的分組形勢，這將是一場謹慎為上的比賽，在兩隊皆不想落敗的情況下，打和可能是雙方皆滿意的結局。