進攻欠銳利　英格蘭歎慢板細盤埋「丹」

歐國盃C組重頭戲，丹麥火併英格蘭。兩隊上屆曾經喺4強交手，結果英格蘭鬥到加時先驚險晉級。「三獅兵團」牌面雖然較高，不過上場所見佢哋進攻缺乏銳利，面對對手防守組織嚴密，顯然創造力不足，加上有3分在手，今場唔一定要贏，戰況隨時拉鋸，2.5球入球細值博。（Now 618周五凌晨零時直播）

英格蘭首輪以1比0小勝塞爾維亞，但全場得3次中目標埋門，佢哋中前場無疑星光熠熠，不過踢落得祖迪比寧咸同布卡約沙卡較有威脅，鋒力明顯不足，哈利卡尼更幾乎「隱形」，主帥修夫基派菲爾科頓踢左邊，亦威力大減，「三獅兵團」入球能力令人擔心。

不過佢哋勝在防守穩陣，迪格蘭賴斯喺中場成功扮演第一道屏障，令後防球員壓力大減，連前場球員都勤於逼搶，上屆3場分組賽亦全部保持清白之身，更重要係目前有3分喺手，唔使咁心急搶攻，繼續煲「魚生粥」亦無傷大雅。

丹麥首仗被斯洛文尼亞逼和1比1，賽果略為令人失望，以海倫為首嘅鋒線屢失良機，而且尾段更出現體力不繼問題。今晚面對強敵，丹麥必定先穩住防線，保留體力等機會反擊。事實上兩隊近4次對賽都好緊湊，總入球全開2球或以下，證明「細」均力敵。

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