西班牙展露冠軍相　夠贏意大利

歐國盃B組爆發焦點大戰，由西班牙硬撼意大利。兩支傳統勁旅上仗同樣旗開得勝，相比下「鬥牛兵團」明顯贏得更有說服力，攻守極具效率，展露冠軍相，反觀意大利防線略為欠穩，進攻亦未算得心應手。加上雙方近4次交手，西班牙法定時間內取得3勝1和，甚有格食格味道，主勝屬不二之選。（Now 618周五凌晨3時直播）

西班牙同意大利屬於「老對手」，多次喺大賽相遇，包括上屆歐國盃4強碰頭，當時激戰120分鐘仍不分勝負，最終意大利憑互射12碼淘汰西班牙。其實該仗西班牙表現唔曳，出局有啲唔抵，所以之後兩次喺歐國聯重遇意大利，「鬥牛兵團」球員都特別落力，並同樣以2比1擊敗意軍。兩隊今屆歐國盃分組賽又試碰面，西班牙爭勝信心有優勢，必把握機會乘勝追擊，希望贏波提早奠定出線基礎。

西班牙喺主帥富安迪執教之下，強調攻守效率，比以往講求傳控更具侵略性，上場即使只有47%控球率，仍然大炒克羅地亞3比0，可見佢哋「轉型」成功，意大利早就失去傳統鋼鐵防線，睇怕難以招架對手來犯。

另邊廂，意大利上仗對同組最弱嘅阿爾巴尼亞，開賽僅23秒就失守，如非對手經驗不足，意軍未必可以反勝。事實上意大利反超前2比1後，具威脅攻門欠奉，正選前鋒施卡馬卡腳頭無靈，今仗隨時捱打。加上上屆奪冠功臣邦路斯及基亞連尼退休後，中堅位置青黃不接，上仗得卡拉科利表現較好，但佢只有3次披甲經驗，面對來勢洶洶嘅西班牙，後防將面臨沉重壓力。

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