哈利卡尼開齋　英格蘭和丹麥

周五凌晨(21日)歐國盃C組，丹麥對英格蘭。「三獅兵團」憑隊長兼王牌射手哈利卡尼開紀錄，丹麥摩頓胡文特扳平，最終1比1完場各得1分。英格蘭2戰1勝1和得4分，最後一輪對斯洛文尼亞只要唔輸即可出線，2戰得2分嘅丹麥就要同塞爾維亞進行生死戰。

英格蘭沿用上場擊敗塞爾維亞陣容出擊，哈利卡尼率領祖迪比寧咸、菲爾科頓及布卡約沙卡進攻；丹麥作出1個變動，右中場米希利取代阿歷山大巴亞，前場繼續由曼聯孖寶基斯甸艾歷臣拍海倫進攻。

英格蘭獲威廉王子入場打氣，丹麥更有國王現身，看台變成王室聚會。坐擁眾多攻擊球員嘅英格蘭，快速反擊極具威脅，18分鐘，基爾獲加從後偷走域陀基斯甸臣腳下球，推落低線傳中，丹麥後防未能解圍，被伏兵遠柱嘅哈利卡尼輕鬆射入，英格蘭領先1比0。

哈利卡尼上場對塞爾維亞頭槌中柱，未有進帳，今場終於有收穫，並寫下個人連續4屆大賽(2屆歐國盃及2屆世盃)連續入波，總共攻入13球紀錄，屬現役歐洲第1人。

不過英格蘭領先後未有乘勝追擊，縮後防守被丹麥壓住嚟踢，戰至34分鐘失守，哈利卡尼在後場盲目橫傳，域陀基斯甸臣將功贖罪，上前搶截後橫傳，摩頓胡文特離門30碼放冷箭直飛死角入網，丹麥扳平1比1完半場。

下半場戰況膠着，雙方不斷變陣，丹麥換走海倫、莊拿斯雲特、域陀基斯甸臣，改用丹斯加特及尤素夫保臣搵機會，英格蘭亦將哈利卡尼、菲爾科頓、布沙約沙卡換出，改用查洛保雲、奧尼屈堅斯、伊比爾治伊斯爭取入球。

雙方繼續混戰，到比賽末段英格蘭後防出現驚險鏡頭，不過賀積查治炒高錯失黃金機會，最終雙方打成1比1握手言和。