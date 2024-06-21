西班牙1比0贏意大利　2戰全勝提前晉級

歐國盃「死亡B組」名牌大戰，西班牙再次展現冠軍級風範，全場佔壓倒性優勢下1比0擊敗意大利，2戰全勝提前晉級16強。西班牙統治力強，2場分組賽0失球之餘，今仗更令意大利全場得1次攻門中龍，連挫克羅地亞同意大利兩大勁旅，喺「死亡B組」晉級極具說服力。

西班牙今場發揮出色，左翼尼高拉斯威廉斯威脅極大，不斷個人突破搞到意大利防線風聲鶴唳，開波2分鐘就左路傳中，柏迪迎頂僅僅高出；10分鐘艾華路莫拉達傳中，尼高拉斯威廉斯入楔中路接應頂斜；24分鐘耶馬喺中路突破，艾華路莫拉達窄角度射門被基安盧基當拿隆馬封位擋出。

西班牙愈踢愈進取，法比安彭拿2次遠距離射門都有威脅，但逃唔過基安盧基當拿隆馬5指關。意大利上半場靠長傳打西班牙身後，但成效唔太理想，去到完半場前拎到第1次攻門，費達歷高基艾沙試射高出，上半場射門次數西班牙贏9比1，但戰果只係0比0。

半場意大利換2人變陣，但形勢未見起色，柏迪早段2次遠射無功而還。直到55分鐘出現入球，尼高拉斯威廉斯左路急勁傳中，意大利中堅卡拉科利不幸擺烏龍；西班牙領先後繼續控制戰局，耶馬60分鐘右路熨死角貼柱而出；70分鐘尼高拉斯威廉斯左路妙射中楣彈出。意大利尾段谷前進攻但有心無力，西班牙順利贏1比0。